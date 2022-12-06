أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. «السمن الجاموسي» بـ95 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم الثلاثاء 2022، تشهد استقرارًا، إذ سجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، كما سجلت أسعار السمن البلدي الفلاحي ارتفاع محدود للغاية بواقع جنيه واحد عن كل كيلو، وذلك داخل الأسواق الحرة ومتاجر الألبان في محافظات الجمهورية.

ارتفاع طفيف في أسعار السمن الفلاحي

وأضاف «عبدالرازق»، في تصريح لـ«للوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم، شهدت استقرارا اليوم في منتجات الألبان والجبن، وارتفاع طفيف في أسعار السمن الفلاحي، مشيرا إلى أنه مع حلول شهور فصل الشتاء سيتزايد المعروض من الألبان والجبن بشكل كبير لتوافر المراعي الخضراء، والذي يعود على المستهلك بالنفع نحو تراجع الأسعار.

أسعار الجبن والألبان اليوم بالمحافظات

وفي إطار الحديث عن أسعار الألبان والجبن اليوم، أوضح رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن كيلو الجبن البيضاء «الطرية» الفلاحي سجل استقرارا في السعر بنحو 37 جنيها، وسجل سعر كيلو الجبنة القديمة 47 جنيها، وكيلو «المش» بـ20 جنيها و«المورتة» الفلاحي بـ20 جنيهًا، وسط ارتفاع جنيهان عن كل كيلو، بينما سجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 95 جنيها، بينما سجل كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 83 جنيهًا.