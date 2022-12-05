أسعار الألبان والجبن اليوم في المحافظات.. «القديمة» بـ47 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم، تشهد استقرارا في أسعار الألبان وارتفاعا محدودا للغاية في أسعار السمن والجبن، ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 15 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، كما شهدت أسعار السمن البلدي والجبن القديمة ارتفاعا بواقع جنيهين، وذلك داخل الأسواق الحرة ومتاجر الألبان المنتشرة في محافظات مصر.

أسعار الألبان والجبن اليوم

وأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أن أسعار الألبان والجبن اليوم، سجلت أسعارها لـ كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 37 جنيها، وسط ارتفاع جنيهين، بينما سجل سعر كيلو الجبنة القديمة 47 جنيها، وسجل سعر كيلو المش 20 جنيها، وسط تراجع جنيهين.

سعر كيلو السمن البلدي

كما سجل كيلو المورتة الفلاحي 18جنيها، بتراجع جنيهين، وسجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 94 جنيها، بارتفاع جنيهين، بينما سجل كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 82 جنيها، بارتفاع جنيهين للكيلو.