إصابة 3 شباب في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 3 شباب اليوم الجمعة إثر تصادم دراجتين ناريتين أمام كوبري السوق بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارتين إسعاف إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم دراجتين ناريتين بزراعي بني سويف الواسطى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري السوق بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 3 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من: عبد الرحمن حسين حسن 18 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أيمن بدر محمود 21 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طوالي حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد ربيع احمد 25 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 5 سم، واشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمن قرية أشمنت.