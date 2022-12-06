إصابة شاب وربة منزل في حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك» في بني سويف

أُصيب شاب وربة منزل، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة نارية، مع مركبة توك توك، على طريق سمسطا بني حلة غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بتصادم دراجة نارية مع توك توك وإصابة شاب وربة منزل

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة «توك توك» بطريق سمسطا بني حلة غرب المحافظة، أسفر عن إصابة شاب وربة منزل، والتوجيه بسرعة انتقال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابان إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابان إلي قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

اسماء مصابا الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من ربيع محمد حميده 32 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة في الجسم، ونورة موسى إبراهيم 25 عامًا، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويخضعان للعلاج اللازم داخل مستشفى سمسطا المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.