إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة وإصابة شخصين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة شخصين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل مطلع الطريق الأوسطي باتجاه الفيوم.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق وسقوط جزء من حمولتها، دون تأثير على الحركة المرورية.

نقل المصابين إلى مستشفى الهرم

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة ومرافقه بكدمات متفرقه بالجسم وحدوث تلفيات بالسيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة وإزالة آثار الحادث ورفع أسطوانات الغاز وايدعها بأحد مستودعات البوتاجاز على سبيل الأمانة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات