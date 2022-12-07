مصرع طالب في حادث سير بسوهاج

لقى طالب مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس سيارة أثناء خروجه من مدرسة، بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، نتيجة السرعة الزائدة على الطريق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

مصرع طالب في حادث سير

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بأنه أثناء خروج الطالب «أ م. ع» 13 سنة، ويقيم بذات الناحية، طالب بالصف الثاني الإعدادي من مدرسة أولاد يحيي بحري الإعدادية في مركز دار السلام دهسته السيارة رقم «7714 ه. ب.د»، نتيجة السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارة وقائدها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

توقيع الكشف الطبي على الجثة

وتم إخطار مفتش الصحة بالإدارة الصحية بدار السلام بالواقعة لتوقيع الكشف الطبي على الجث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق