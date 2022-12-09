إصابة شخصين في حادث على «الصحراوي الغربي» ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارتين ربع نقل، أمام وحدة إسعاف الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث على صحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارتين ربع نقل أمام وحدة إسعاف الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المحافظة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى الفيوم العام، عمار نور الدين رشوان، 45 عامًا، يقيم محافظة سوهاج، مصابًا باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وآخر مجهول الهوية، مصابًا بغيبوبة تامة، وجار تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.