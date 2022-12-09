مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله على ونش لرفع مواد البناء بالشرقية

لقي شاب مصرعه بصعق كهربائي، وأصيب شقيقه وشخص آخر بصدمة عصبية، أثناء العمل على ونش لرفع مواد البناء في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ بمصرع شخص

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول الشاب «محمد ص.إ»، البالغ من العمر 28 عاما، جثة هامدة بعدما توفي أثناء عمله على ونش في صحبة آخرين، فيما أصيب شقيقه المدعو «شوقي»، والبالغ من العمر 30 عاما، بحالة من الفزع نتيجة وفاة الأول، فضلا عن إصابة صديقهما وتم نقلهم لمستشفى منيا القمح المركزي.

التحريات الأمنية

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات تبين مصرع الأول بسبب صعق كهربائي أثناء العمل على ونش لرفع المواد اللازمة للبناء، وأفادت التقارير الطبية بتوقف عضلة قلبه، فيما أصيب الآخران بذهول وحالة عصبية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

التصريح بالدفن

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، فيما صرحت بالدفن وتسليمه لذويه.