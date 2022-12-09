رحيل مفاجئ لمدير مدرسة وموجه بمديرية التعليم في الشرقية

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن بين الأهالي بعد وفاة مدير مدرسة داخل مقر عمله بمدرسة في بلبيس، ووفاة موجه بإدارة بلبيس التعليمية، وذلك بفارق 24 ساعة فقط.

تشييع جثمان مديرة مدرسة العرايشي

وشيع أهالي قرية أولاد سيف التابعة في مركز بلبيس أول أمس جثمان بدران فراج أحمد، مدير مدرسة العرايشي الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بمكتبه بالمدرسة.

كما شيع أهالي عرب البياضين جثمان، عاطف محمد عبدالعاطى، موجه تربية فنية بإدارة بلبيس التعليمية والذي وافته المنية بعدما انتهى من عمله وعاد إلى منزله.

تشييع جثمان موجه بإدارة بلبيس التعليمية

جموع غفيرة من الأهالي من مختلف الأعمار شاركوا في تشييع الجثمانين، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم، للراحلين اللذين، عرفا بأخلاقهما الحسنة ودماثة الخلق.

البيت فضي علينا، كان سندنا وظهرنا ، لا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بتلك الكلمات بدأت الأستاذة صفاء زوجة مدير مدرسة العرايشي الراحل حديثها معنا.

وتابعت: «أكرمني في بيته طول سنوات زواجنا، كان نعم الزوج والأب والأخ، ورحل رفيق العمر، وترك لنا ذكراه وسيرته الحسنة»

وأشارت إلى أنه توفى أثناء مباشرة عمله في المدرسة، حيث كان يلتقي بعض الطلاب في مكتبه، وسقط مغشيا عليه، مضيفة: «قام عدد من المعلمين بنقله إلى المستشفى ولكن عند وصوله أكد الأطباء وفاته».

وفي السياق نفسه أثارت وفاة عاطف محمد عبدالعاطي، موجه تربية فنية ببلبيس، حالة من الحزن بين أهالي عرب البياضين.

وقال محمد السيد أحد الأهالي أن: «الموجه الراحل كان يتصف بالسمعة الحسنة، ويحرص على صلة الرحم، والتواصل مع أهالي القرية ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم»، مضيفًا: «الله يرحمه ويصبر أسرته على فراقه».