أسعار الخضروات اليوم بأسواق الشرقية.. 4 جنيهات لكيلو الطماطم

يبحث المواطنون، وخاصة ربات البيوت، عن أسعار الخضروات اليوم بشكل يومي لتلبية احتياجاتهم اليومية.

أسعار الخضروات اليوم بالشرقية

وجاءت أسعار الخضروات في أسواق محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وفق جولة «الوطن» في الأسواق كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 6 جنيهات.

- سعر كيلو فلفل ألوان 25 إلى 35 جنيها.

- سعر كيلو فلفل شطة أخضر 10 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 8 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون من 8 إلى 12 جنيها.

- سعر كيلو بسلة من 15 إلى 18 جنيها.

- سعر كيلو فاصوليا خضراء 10 جنيهات.

أسعار الجزر والبصل اليوم

- سعر كيلو الجزر 8 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو البصل 5 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطا 4 جنيهات.

- سعر كيلو القرع 8 إلى 9 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم من 17 إلى 20 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي 12 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر قطعة الكرنب الكابوتشا بين 10 و15 جنيها.

- سعر الخس الكابوتشا للقطعة 5 جنيهات.

- سعر قطعة القرنبيط والبروكلي من 15 إلى 20 جنيها.

أسعار البطاطس اليوم

- سعر كيلو البطاطس من 8 جنيهات وحتى 20 جنيها حسب الحجم والنوع.

- سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

- سعر الكرنب المحشي من 8 إلى 25 جنيها حسب الحجم.

وقد تختلف أسعار الخضروات من سوق لآخر بمحافظة الشرقية بنسب متفاوتة، بحسب النوع والحجم.