تعديل التخصصات الطبية للزمالة المصرية في المحافظات.. الشروط والتسجيل

أعلنت اللجنة العليا للتخصصات الطبية عن فتح باب حركة تعديل التخصصات لجميع متدربي الزمالة المصرية من المتدربين الملتحقين بها من دفعات التكليف الزميل المكلف في محافظات مصر، وذلك فى الفترة من غدا السبت حتى السبت 17 ديسمبر الجاري.

وترصد «الوطن» خطوات التقديم على الموقع الالكترونى لإجراء تعديل الرغبات في التخصصات الطبية للزمالة المصرية على مستوى المحافظات وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للتخصصات الطبية.

خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني للزمالة المصرية

1 الدخول على موقع الزمالة المصرية: www.egyfellow.com

2- اختيار المتدربين + جميع شئون المتدربين والخريجين.

3- تسجيل الدخول برقم الزمالة وتاريخ الالتحاق المدون على كارنية الزمالة.

4- اختيار حركة تعديل التخصصات.

5- أختيار التخصص المراد النقل اليه من القائمة وكذلك المحافظة الموجود بها هذا التخصص والتي ترغب بالتدريب بها.

6- الضغط على إضافة رغبة.

7- سوف تضاف الرغبات تباعا وبنفس الترتيب الذي اختارته.

قواعد اختيار الرغبات

1- الحد الأقصى لعدد التخصصات التي يمكن إضافتها هو 5 تخصصات بغض النظر عن عدد المحافظات الموجودة بها هذه التخصصات والتى سوف تقوم بإختيارها طبقا رغباتك.

2- في حالة الرغبة في تغيير الرغبات التي سبق واضفتها يتوجب عليك حذف جميع الرغبات من الموقع والتسجيل من جديد، وذلك خلال الفترة المعلن عنها فقط.

3- يمكنك الدخول مرة اخرى الى الموقع ومراجعة رغباتك التي قمت بإختيارها وكذلك حذفها واعادة كتابتها حتى اليوم الاخير من فترة التقديم.