أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في الأسواق.. دجاجة كاملة بـ85 جنيها

أصدرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، صباح اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، تفاصيل أسعار الفراخ وكافة مشتقاتها المختلفة، والتي يحرص قطاع عريض على متابعة قيمتها السعرية في الأسواق.

وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة آخر ما استقرت عليه أسعار الفراخ البيضاء وأنواعها بالأسواق، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

الفراخ التي تباع في المزرعة جاءت بنحو 33 جنيها تصل للمستهلك في الأسواق المختلفة بسع يتراوح بين 40 و41 جنيها اليوم.

وفي المحال التجارية، شهدت أسعار الفراخ ومشتقاتها اختلافات طفيفة بعض الشيء، إذ جاءت الأسعار اليوم السبت 10-12-2022 كالتالي:

تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و58 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 85 إلى ويصل إلى 110 جنيهات في بعض المناطق.

تراوح سعر الأوراك بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

تراوح الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سعر دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج إلى نحو 110جنيهات إلى 120 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.