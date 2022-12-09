الرئيس الصيني: نعمل على تعزيز العلاقات مع دول الخليج

شكر الرئيس الصيني شي جين بينج السعودية لاستضافتها القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أنّ التواصل الودي بين الصين ودول المجلس يرجع إلى أكثر من 2000 سنة، فقد كانت الشعوب من الجانبين تتواصل على طريق الحرير القديم، وستواصل الصين دعمها الثابت لدول المجلس في الحفاظ على أمنها.

وأضاف «بينج»، خلال فعاليات القمة الصينية الخليجية، أنّه على مدى أكثر من 40 عامًا كتب الجانبان فصولاً مبهرة من التعاون والدعم المشترك لتفرض العلاقات الصينية الخليجية أسبابًا عديدة، منها الثقة المتبادلة بين الجانبين، إذ إنّ الصين ودول المجلس تتعاون دائمًا لتحقيق الاستقلال وتحترم الطرق التنموية، كما تتمسك بالمساوة بين جميع الدول، وتدافع بين تعددية الأطراف.

وتابع: «الجانبان شريكان طبيعيان، وهناك تفاهم كبير بينهما، حيث ينتميان إلى الثقافة الشرقية ولديهما بعض الثقافة المشتركة، والشعوب التي تتفاهم مع بعضها وتتقاسم السراء والضراء بإمكانها الاستمرار في تبادل المساعدة في وجه تغير الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحديات الناجمة عن الأزمات المالية وأزمة كورونا».

وأردف: «نشيد بجهود المجلس كي يصبح أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج عبر التضامن في وجه التحولات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي على الرغم من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والعمل على الدفع لإيجاد حلول سياسية، العلاقات بيننا وثيقة ونعمل على تعزيز العلاقات مع الخليج، ويجب أن نعمل على استراتيجية تنموية وتفعيل مزايا تكاملية وتوليد القوة الدافعة لهذه التنمية».