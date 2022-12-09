ولي العهد السعودي: الدول الخليجية تعتبر الصين شريكًا أساسيًا لها

قال الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد السعودي، إنّ العالم يواجه تحديات عدة بسبب الظروف الاستثنائية التي تحتم تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهتها.

وأضاف بن سلمان، خلال فعاليات القمة الصينية الخليجية: «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي جمهورية الصين الشعبية شريكًا أساسيًا ومهمًا لها، وقد انعكست ثمار هذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها».

وتابع: «انطلاقًا من الأهداف السامية والغايات التي بُني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستنادًا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، وتهدف إلى تعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات والتنسيق بين وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية».