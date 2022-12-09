محمد بن سلمان: مجلس التعاون الخليجي يتطلع لخلق شراكات متنوعة مع الصين

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنّ النمو الاقتصادي المتسارع والتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينج قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية، موضحًا: «تولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية».

وأضاف بن سلمان، خلال فعاليات القمة الصينية الخليجية، أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى تبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة مع الصين، مشيرا إلى أنّ هناك تطورًا متسارعًا في العلاقة الخليجية الصينية، وهو ما يظهر في التنوع الواضح في التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة.

وتابع: «تتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب، كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الصين الشعبية خلال السنوات الماضية التي يتوقع أن تستمر في النمو بعد اتمام المفاوضات الخاصة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين وذلك في تسيير التجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة».

وأشار إلى أنّ دول المجلس تثمن الشراكة الاستراتيجية مع الصين وتشيد بخطة العمل المشترك للمدة 2023-2027 لأهميتها في تعزيز إطار استراتيجي للتعاون بين الجانبين.

وأكد أنّ دول المجلس تهتم بالعمل جنبا إلى جنب مع الصين لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأمن الغذائي، وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة، كما تؤكد دول الخليج العربي استمرار دورها كمصدر موثوق لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين.