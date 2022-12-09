ارتفاع خام الحديد في الصين عند أعلى مستوى خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار شحنات خام الحديد فى الصين حوالي 63.5% من خام الحديد لتسليمها إلى تيانجين 110 دولارات في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس، حيث أدت تخفيف قيود كورونا وإجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين الاستهلاكية إلى زيادة التوقعات بارتفاع الطلب.

وفقدت المدن الصينية الرئيسية قواعد الإغلاق بعد الاحتجاجات، مما زاد الآمال في أن تحذو المراكز الصناعية الأخرى حذوها، كما وافقت أكبر البنوك التجارية في البلاد على تقديم 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص لمحاربة أزمة السيولة في القطاع ، كما قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بخفض نسبة احتياطي البنوك.

برنامج تمويل رئيسي بمقدار 35 مليار دولار لدعم مبيعات السندات

في وقت سابق، وسعت هيئة السندات الوطنية الصينية برنامج تمويل رئيسي بمقدار 35 مليار دولار لدعم مبيعات السندات بعد أن أدت فترة من التخلف عن السداد إلى زيادة تكلفة الائتمان لبناة الإقامة.

ولا تزال الأسعار أقل بنسبة 33% من ذروتها في مارس حيث لا تزال المخاوف قائمة بشأن قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين ، حيث لا يزال العرض من أوكرانيا ثابتًا على الرغم من الحرب.

ارتفاع الأسهم الصينية وسط بيانات التضخم الضعيفة

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليغلق عند 3207 ، بينما ارتفع مؤشر شنتشن بنسبة 0.98% إلى 11502 يوم الجمعة ، حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم الصينية الضعيفة التي جاءت إلى حد كبير ضمن التوقعات.

وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار المستهلكين السنوية في الصين ارتفعت بنسبة 1.6% في نوفمبر، وهي أبطأ وتيرة في ثمانية أشهر ، بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% للشهر الثاني على التوالي من الانكماش.