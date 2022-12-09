تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.. جرينير تصل أمريكا وعودة فيكتور بوت إلى روسيا

عادت نجمة كرة السلة، بريتني جرينير، إلى الولايات المتحدة اليوم، بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا وانتهت بحلول صفقة بتبادل الأسرى مع تاجر الأسلحة، فيكتور باوت، الذي أفرج عنه وعاد إلى منزله بموسكو، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

صفقة تبادل الأسرى مثالاً نادراً على التعاون الأمريكي الروسي

وكانت أجريت صفقة تبادل الأسرى أمس، التي تعد مثالاً نادراً على التعاون الأمريكي الروسي بعد الأزمة الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن الكرملين سارع بالقول إنه لا يظهر تحسنًا في العلاقات.

وكان البلدان قد تبادلا أسرى من قبل في أبريل عندما أفرجت روسيا عن مشاة البحرية الأمريكية السابقة تريفور ريد وأفرجت الولايات المتحدة عن الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو.

ألقي القبض علي جرينير بسبب العثور علي سجائر الإلكترونية في حقائبها

جرينير البالغة من العمر 32 عاماً، والحاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين ونجمة فينكس ميركوري التابعة للجمعية الوطنية لكرة السلة للسيدات، طارت إلى سان أنطونيو، تكساس، وكانت قد ألقي القبض عليها في 17 فبراير في مطار بموسكو بعد العثور على سجائر الإلكترونية في حقائبها والتي تحتوي على زيت القنب المحظور في روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن إطلاق سراحها أمس الخميس، إن التبادل أنهى ما وصفه بأشهر الجحيم بالنسبة لها، وأظهرت صور تلفزيونية، مع عودة جرينير إلى منزلها، كما وصل باوت إلى موسكو وعانق والدته وزوجته بعد أن صعد على مدرج المطار.