8 مستندات للحصول على تأمين العمالة غير المنتظمة.. منها تقرير اللياقة الطبية

يبحث الكثيرون عن خطوات التقديم للحصول على تأمين العمالة غير المنتظمة، وهو ما توضحه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، كأحد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ​ومد الحماية التأمينية لهم.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة يحق لهم التقدم بالنموذج رقم «1» إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية للحصول على تأمين العمالة غير المنتظمة:

مستندات الحصول على تأمين العمالة غير المنتظمة

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم «1» المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم «3» المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم «4» المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.