ضبط 336 كيلو جرام زيوت طعام مجهولة المصدر وتحرير 37 محضرا بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة لصالح المواطنين والتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أنه في نفس التوقيت تقوم الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، بشن حملات مكبرة، أسفرت مؤخرا عن تحرير 37 محضرا وضبط مخالفات في 336 محلا.

المرور على 402 منشأة تجارية

وقال «الشريف»، في بيان، إنه خلال حملات جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي، تم المرور على 402 منشأة تجارية وتحرير 37 محضرا، وذلك بعد أن ورد عدة شكاوى من بعض المستهلكين يتضررون فيها من قيام بعض المحال ببيع سلعة الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد له، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم ضبط 336 كيلو جراما من زيوت الطعام مجهولة المصدر بأحد المخازن بمنطقة رابعة الناصرية.

تحرير 37 محضرا للمخالفين

ومن جانب، أشار اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، إلى أنه تم ضبط 10 محلات تقوم ببيع السلع الغذائية، وخاصة الأرز الأبيض، بأزيد من السعر المحدد، كما تم ضبط 13 محلا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن، مضيفا أنه تم ضبط 25 بالتة سكر بأحد مخازن التعبئة بمنطقة العامرية للقيام باستخدام علامة تجارية غير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.