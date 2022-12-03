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محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من طقس الأحد.. شبورة ورطوبة وغيوم

كتب:

بيتر مكرم
11:30 م | السبت 03 ديسمبر 2022
طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر من الطقس غدًا الأحد، حيث يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر وليلًا، ولطيف نهارًا، مع وجود شبورة في الصباح.

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل ويبلغ ارتفاع الموج من 1 لـ1.5 متر، وتكون درجة الرؤية غائم جزئي، بينما تكون نسبة الرطوبة بين 50 إلى 85%.

اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية

وتكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، وسرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، وتكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدًا.

استمرار حالة الاستعداد

وتستمر حالة الاستعداد التي أعلنتها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية التي أعلنتها منذ أمس الجمعة، والتي بناءً عليها تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات، وانتشرت السيارات والبدالات في المناطق الساخنة،، وتستمر أعمال تطهير الشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع محطات المواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

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بقلم بيتر مكرم