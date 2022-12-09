أسعار القمح تنتعش عالميا من أدنى مستوى لها في 14 شهرا

سجلت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو 7.3 دولار للبوشل «27 كيلو تقريبا»، منتعشة من أدنى مستوى لها في 14 شهرًا عند 7.05 دولار في 6 ديسمبر الجاري، حيث أعاد المستثمرون تعديل صفقاتهم قبل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية المقرر صدوره اليوم.

مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

ومع ذلك، لا تزال الأسعار تحوم دون المستويات التي كانت عليها قبل فبراير، حيث كانت الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الإمدادات العالمية، وحققت روسيا، أكبر دولة مصدرة، حصادًا قياسيًا في الموسم الحالي، مما وسع المنافسة إلى أمريكا الشمالية حيث أدت بيانات التصدير الضعيفة التي كشفتها وزارة الزراعة الأمريكية دون أي مشاكل في الإنتاج إلى انخفاض الأسعار.

الشحنات الأوكرانية

في غضون ذلك، استمرت الشحنات من أوكرانيا بعد أن وافقت روسيا على تمديد الاتفاق الذي يضمن ممرًا تجاريًا للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود لمدة أربعة أشهر أخرى.

بحسب وكالة «بلومبرج»، فقد ساعد الإنتاج المرتفع في أستراليا، والإمدادات الروسية الأخيرة نتيجة الاتفاق الروسي الأوكراني بشأن تصدير الحبوب من خلال البحر الأسود على خفض أسعار العقود الآجلة القياسية في شيكاغو إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث هبطت الأسعار بنحو 45% من مستوى قياسي مرتفع في مارس، مما هدأ المخاوف بشأن تضخم الغذاء العالمي والأمن، ومع ذلك، لا تزال المخزونات العالمية تشهد شحاً طفيفا في الإمدادات.

وأعلنت أستراليا، التي تعتبر من كبار مصدري القمح في العالم، توقعاتها لموسم محصول قياسي آخر خلال العام الجاري، وقال المكتب الأسترالي لاقتصاديات الزراعة والموارد إنه من المتوقع أن يتم حصاد نحو 36.6 مليون طن في موسم 2022-2023، ما يمثل نموا بنسبة 14% تقريباً عن تقديرات أعلنها المكتب في سبتمبر.