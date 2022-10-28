أسعار القمح تتراجع لأدنى مستوياتها عالميًا في 6 أسابيع بسبب ضعف الطلب

انخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى 8.3 دولار للبوشل بنهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع تقريبًا، بحسب «تريدينج إيكونوميكس»، نتيجة ضغوط ضعف الطلب وتراجع المخاوف من انخفاض العرض.

وأشارت بيانات من الولايات المتحدة إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 46% في الصادرات خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

تحسن التوقعات بسبب أمطار الأرجنتين

وعلى جانب العرض، أدى هطول الأمطار في الأرجنتين إلى تحسين التوقعات الخاصة بالموسم المقبل بعد ظهور مخاوف من الجفاف في السابق، وتزامنا مع ذلك، واصلت الأمم المتحدة التعبير عن تفاؤلها فيما يتعلق بتوسيع ممر التجارة الآمن لموانئ البحر الأسود، على أمل أن تتمكن أوكرانيا من شحن القمح وتوفير مساحة تخزين للصوامع تشتد الحاجة إليها.

في بداية الشهر الماضي ذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعية «فاو»، أن أسعار السلع الغذائية تراجعت للشهر الخامس على التوالي، مع حدوث انفراجة في الإمدادات بعد الاتفاق الروسي الأوكراني بشأن الإفراج على السلع.

توقعات الأسعار المستقبلية

ومن المتوقع تداول القمح عند 8.17 دولار للبوشل بنهاية الربع الأخير من العام الجاري، والتداول عند 9.06 في غضون 12 شهرًا، ويتم تداول العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ويورونكست، وبورصة «مينيابوليس»، للحبوب، وتعادل وحدة العقد القياسية 5000 بوشل.

وتضم قائمة أكبر منتجي القمح كلاً من الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا. وتُعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.