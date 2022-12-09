الرئيس الصيني: 300 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع العرب آخر 10 سنوات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنّ القمة «العربية - الصينية» حدث مفصلي في تاريخ العلاقات «الصينية - العربية»، حيث سيقود التعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أجمل.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «دائما كان هناك تواصل ودي بيننا في أعماق التاريخ، وتقاسمنا السراء والضراء في إطار النضال من أجل التحرير الوطني وحققنا تعاونا مكثفا في إطار العولمة الاقتصادية، وظللنا نتمسك بالعدالة في العالم المتغير وبلورنا روح الصادقة المتمثل في التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة».

وتابع: «يعتبر التضامن والتآزر ميزة بارزة للصداقة العربية الصينية، الصين والدول العربية تثق في بعضها وتربطنا مشاعر أخوية، فنحن نتبادل دعما ثابتا للقضايا المتعلقة بالمصالح المتعلقة بالجانب الآخر، وأيضا نتحد ونتقدم معا في إطار تحقيق أحلام نهضة أممنا، ونتضامن بروح الفريق الواحد في المعركة ضد جائحة كورونا».

وأوضح: «أصبحت الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على تعاون شامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل قوية لا تنقطع، وجرى إطلاق 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، وخلال الـ10 سنوات الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 300 مليار دولار أمريكي بزيادة 1.5%، وبلغ رصيد الاستثمار المتبادل بين الجانبين 27 مليار دولار بزيادة 2.6%، وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق الذي عاد بالخير على قراربة ملياري نسمة من سكان الكوكب».