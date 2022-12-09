الرئيس الصيني: متمسكون بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنّ الشمول والاستفادة المتبادلة من قيم الصداقة العربية الصينية، حيث تتبادل الحضاراتان الإعجاب وتسجلان فصولا تاريخية رائعة من التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة.

وأضاف بينج، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «ندافع عن المصالح بكل ثبات في وجه التحريض على صراع الحضارات وندعو سويا إلى الحوار بين الحضارات ونناهض التميز الحضاري ونحافظ على التنوع الحضاري في العالم، وفي الوقت الراهن دخل العالم مرحلة جديدة من التحول، وباتت رغبة الشعوب العربية في السلام والتنمية أكثر إلحاحا واشتدت نداءاتها الداعية إلى الإنصاف والعدالة».

وتابع: «على الجانبين الصيني والعربي تطوير روح الصداقة الصينية العربية وتعزيز التضامن والتعاون وبناء مجتمع لمستقبل أوثق بما يعود بالنفع على الجانبين، علينا التمسك بالاستقلالية ويدعم الجانب الصيني جهود العرب لاستكشاف الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية، والتحكم في مستقبلها ومصيرها في أيديها».

وأردف: «نحرص على تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربي وتبادل الدعم الثابت في مساعي الجانب الآخر للحفاظ على سلامة البلاد والأراضي والكرامة الوطنية، وعلى الجانبين التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحقوق».