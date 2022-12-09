مع تقدم العاصفة.. استعدادات مكثفة في بعض الولايات الهندية لمواجهة إعصار ماندوس

قال وزير الصحة ما سوبرامانيان لولاية تاميل نادو الهندية، ووزير الكهرباء ف سنثيل بالاجي هنا، اليوم إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات الرياح الموسمية الشمالية الشرقية والعاصفة الإعصارية «ماندوس»، بحصب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز».

تعليمات للفرق الطبية بالاستعداد على مدار الأسبوع

وفي حديثه للصحفيين، قال وزير الصحة سوبرامانيان، إنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء إم كيه ستالين، أصدرت وزارة الصحة تعليمات للفرق الطبية بما في ذلك الأطباء والممرضات والموظفين في المستشفيات الحكومية وأطباء الرعاية الصحية الأولية، بأن يكونوا جاهزين على مدار طوال اليوم خلال الأسبوع والتأكد من توفر الأدوية اللازمة في حالة وجود إصابات من إعصار ماندوس.

وردا على سؤال حول ملء الوظائف الشاغرة للأطباء والموظفين الآخرين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، قال سوبرامانيان إنه من بين 4303 وظائف شاغرة، اختارت الحكومة 1021 طبيبا، ومع ذلك، نظرًا لقضية سائدة في محكمة مادوراي العليا، لا يمكن إصدار الأوامر ومن المتوقع أن تتم تبرئتها بحلول يناير من العام المقبل.

استبدال 44 ألف عمود كهربائي متضرر

وقال وزير الكهرباء بالولاية سينثيل بالاجي، إنه جرى استبدال 44 ألف عمود كهربائي متضرر، ووضع قطبين آخرين جاهزين للطوارئ، إذ إن الدائرة احتفظت بـ 11 ألف عامل إضافي للقيام بأعمال الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق في منطقة كويمباتور، قال سينثيل بالاجي إن رئيس الوزراء أصدر أمرًا أمس، بالقيام بأعمال تكلف 19.84 كرور روبية تغطي 138 طريقًا.

وفي وقت سابق، أعلن سوبرامانيان فتح مبانٍ جديدة ومعدات طبية لازمة لمسارح العمليات وأجنحة الأطفال في العديد من المستشفيات الحكومية في المنطقة بما في ذلك كويمباتور وميتوبالايام وسولور.