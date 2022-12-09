بروتوكول لاستخدام الأقمار الصناعية في دراسة تأثيرات المناخ على البحر الأحمر

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لإجراء دراسات خاصة بمعرفة تأثير التغيرات المناخية على سواحل البحر الأحمر، في إطار فعاليات المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد بمحافظة البحر الأحمر.

حماية البيئة البحرية

وقال الدكتور عمرو زكريا حمودة، إن البروتوكول يهدف إلى إجراء العديد من المشروعات المختلفة لحماية البيئة البحرية على السواحل المصرية، بواسطة الاستعانة ببيانات الأقمار الصناعية والبيانات الخاصة التي تجمعها هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأعمال المسح الحقلي التي يستخدمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن طريق سفن الأبحاث على سواحل البحر الأحمر.

تأثيرات التغيرات المناخية

وأضاف أن البروتوكول أيضا يشمل دراسة تأثير التغيرات المناخية على التنوع الحيوي والكائنات البحرية وتغير نوعية المياه ودراسة حركة الكائنات البحرية في البحر الأحمر.