كشف الموقع الرسمي للتلفزيون التونسي عن تردد قناة الوطنية التونسية 1 على جميع الأقمار الصناعية، للراغبين في متابعة قناة المنوعات، سواء للاطلاع على الأخبار أو نشرات الطقس الخاصة بالدولة العربية أو متابعة المباريات.

وتقدم قناة الوطنية التونسية 1، مجموعة من البرامج المتنوعة على مدار اليوم، تبدأ من خلال النشيد الوطني، يتبعها قراءة للقرآن الكريم، ثم ابتهالات، تليها البرامج التي تشمل أفلام كرتون للأطفال، النشرات الاخبارية وبرتتمج اجتماعية.

وفي السطور القادمة، تنشر «الوطن» تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania على جميع الأقمار الصناعية وفق ما نشره الموقع الرسمي للقناة على الإنترنت.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania

ويمكن للراغبين في متابعة قناة الوطنية التونسية 1 ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي:

التردد: 10796.

استقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات SD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania

بينما يكون تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:

التردد: 12643

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الوطنية التونسية 2

ويمكن ظبط القناة على القمر الصناعي يوتلساب 7 HD يجب ضبط القناة كالآتي:

التردد: 11657.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: يوتلساب 7 HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي بدر HD

التردد: 12643

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: بدر HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي يوتلسات 7

التردد: 11657.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: يوتلسات 7

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي هوت بيرد

أما على القمر الصناعي هوت بيرد يمكن ضبط تردد القناة كالآتي:

التردد: 12149

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: هوت بيرد