فوائد إطلاق الأقمار الصناعية.. تساهم في استصلاح الأراضي والتوسع العمراني

قال الدكتور محمد العراقي، أستاذ هندسة الفضاء، إنّ مصر كان لها السبق في إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» لتوفير اتصالات مؤمنة وقنوات تلفزيونية وإنترنت عديد النطاق، مضيفا أن القمر الصناعي له 3 أهداف وتساؤلات أساسية وهي: ما المطلوب؟.. ومَن المستفيد؟.. وكيف يتم إطلاقه؟، وأن الاستثمار في الفضاء يحقق عائدًا استثماريًا هائلًا.

فوائد إطلاق الأقمار الصناعية للفضاء

وأضاف أستاذ هندسة الفضاء، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنه هناك العديد من الفوائد لإطلاق الأقمار الصناعية للفضاء، منها مراقبة الأرض للجهات المعنية لاستغلالها في إدارة المياه والتوسع العمراني واستصلاح الأراضي، والاستثمار في الفضاء يُحْدِث عائدًا مباشرًا على المواطن العادي من خلال المشاركة في هذه الصناعات الاستراتيجية.

العائد يستحق أن تقوم كل الدول بالاستثمار في الفضاء

وأكد أستاذ هندسة الفضاء، على أن العائد يستحق أن تقوم كل الدول بالاستثمار في الفضاء، إذ يتجاوز بنسبة من واحد إلى 10 أضعاف التكلفة كمكسب، والسفر للفضاء يعطينا حلولًا غير تقليدية للأنظمة الأرضية، مشيرا إلى توقيع وكالة الفضاء المصرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء، مع ريكاردو كوندي، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء البرتغالية، بهدف تنمية ودفع تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيات الخاصة بالفضاء بين البلدين، وكذا تدريب وتأهيل الكوادر على المستويات الوطنية والإقليمية وخاصة الأفريقية.