تردد قناة زي ألوان على جميع الأقمار الصناعية.. استمتع بمشاهدة الأفلام الهندية

تشهد المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عن تردد قناة زي الوان على جميع الأقمار 2022، والتي استطاعت خلال السنوات الأخيرة عرض الكثير من الأفلام والدراما الهندية والتركية.

تردد قناة زي ألوان على جميع الأقمار

ونقدم في التقرير التالي، تردد قناة زي ألوان على جميع الأقمار 2022 والتي أعلنتها الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان على نايل سات

ويمكن استقبال بث قناة زي ألوان على القمر الصناعي على التردد التالي:

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11277.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان على عرب سات بدر 6

ويمكن متابعة القناة الهندية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط هذا التردد:

- القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11862.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي V.

وتقدم قناة زي ألوان محتوى ترفيهي بداية من الأعمال الدرامية والبرامج المنوعة سواء عربية أو هندية الحصرية والمدبلجة باللغة العربية، وهذا المحتوى جذب المشاهدين في الوطن العربي، ومن أبرز المسلسلات التي قامت القناة بإذاعتها «مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية».