طبيب يحذر النساء من مخاطر ارتداء الذهب: «يُسبب حساسية»

يتابع شريحة كبيرة من المصريين أسعار المشغولات الذهبية خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب ووصوله إلى مستويات وأرقام قياسية ربما يصل إليها لأول مرة خلال الأيام الماضية، لكن هناك الكثيرين لا يعرفون أن للذهب أضرار على الجسد، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد حسن وهبة، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى بيلا المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

الذهب يُعد عنصر من العناصر المسببة للحساسية

وقال «وهبة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب يُعد عنصر من العناصر المسببة للحساسية الشائعة التي قد تُحفز التهاب الجلد في الوجه والجفون، وكذلك في مواقع تلامسها مع الجلد المباشر، لافتاً إلى أن حساسية الذهب واردة لكنها بنسب ضئيلة جداً ولا تُذكر.

وأضاف «وهبة»، أن الحساسية التي تُنتج عن الذهب تكون من خلال الشوائب الموجودة بداخله، حيث أن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم حساسية من ذهب عيار 18 أو 21، لاحتوائهم على نسبة من النيكل والنحاس، مشيراً إلى أن النساء هم أكثر عرضة لحساسية الذهب أكثر من الرجال، وهذا بسبب ارتداء النساء للمجوهرات الذهبية أكثر من الرجال، كما أنهن لديهن ثقوب في الأذن أكثر من الرجال.

أعراض الحساسية

وأكد «وهبة»، أن هناك أعراض حساسية الذهب منها: «الحكة، والاحمرار، والتورم، والطفح الجلدي»، ناصحاً النساء ممن تظهر عليهن هذه الأعراض بعدم ارتداء المشغولات الذهبية، ومراجعة الطبيب الذي يمكن أن يزودهن ببعض الأدوية أو المرطبات ضد التحسس، والتي قد تكون فعالة في علاج أعراض الحساسية من الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية كالتالي:

- سعر عيار 24 بيع 1,840 شراء 1,897 جنيهاً.

- سعر عيار 22 بيع 1,687 شراء 1,739 جنيهاً.

- سعر عيار 21 بيع 1,610 شراء 1,660 جنيهاً.

- سعر عيار 18 بيع 1,380 شراء 1,423 جنيهاً.

- سعر عيار 14 بيع 1,073 شراء 1,107 جنيهات.