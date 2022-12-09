مبادرة بمركز المراغة في سوهاج للتخفيف على العروسين بسبب سعر الذهب

أطلق بعض الأهالي في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مبادرة جديدة للحد من الأثقال التي ترهق العروسين عند الزواج، خاصة مع ارتفاع سعر الذهب، إذ وصل عيار 21 إلى أكثر من 1700 جنيه، إضافة إلى العادات والتقاليد في هذه الأماكن التي تشترط تقديم شبكة حوالي 100 جرام للعروس كحد أدنى، ما يدفعهم إلى الاقتراض لسداد نفقات الزواج.

سعر الذهب يدفع البعض للتفكير في تغيير العادات

وبدأت المبادرة بالتنفيذ فعليا داخل القرية وفقا لحديث «محمد نادي»، مؤسس المبادرة، الذي أوضح أنه المسئول عن مجموعات التواصل الاجتماعي بالقرية، ووجد العديد من الطلبات والمشاركات تطالب بالمساعدة على تكاليف الزواج، فضلا عن شكوى الكثيرين الدائمة من المغالاة بالطلبات والذهب، خاصة بعد تجاوز سعر الذهب 1700 جنيه، فكانت المبادرة للتخفيف عن أولياء الأمور والشباب.

البعض يتمسك بالعادات والتقاليد

وأضاف «نادي»: وضعت بنود للمبادرة وعقدت عدة ندوات لأهل القرية لنشر المبادرة والتشجيع عليها، ولاقى ذلك قبولًا كبيرًا لدى البعض، بينما تبنى البعض الرفض بحجة العادات والتقاليد.

الشبكة هدية للعروس

وتضمنت المبادرة عدم الاتفاق ذهب واعتبار الشبكة وفقا لقدرة العريس، فهي «هدية» لا تحدد بمقدار جرامات أو بثمن تماشيًا مع سعر الذهب، وإلغاء النيش والعلبة والسفرة والتصوير الخارجي بالزفاف والقائمة وجعل المؤخر وفقا للاتفاق دون مغالاة.

أول تنفيذ للمبادرة

وفي استجابة سريعة للمبادرة نفذها «السيد محمد»، وزوج ابنته دون اتفاق على ذهب، وأقر أنها هدية من العريس.