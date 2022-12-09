انخفاض سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم

تراجع ملحوظ سجلته كافة المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعات الفترة الماضية دفعت الكثير للاستثمار فيه باعتباره الملاذ الآمن، ولهذا يبحث قطاع عريض عن سعر الذهب اليوم في مصر ومنها الذهب عيار 21 .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر ومنها عيار 21 في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

- سعر عيار 24 بيع 1,840 شراء 1,897 جنيها.

- سعر عيار 22 بيع 1,687 شراء 1,739 جنيها.

- سعر عيار 21 بيع 1,610 شراء 1,660 جنيها.

- سعر عيار 18 بيع 1,380 شراء 1,423 جنيها.

- سعر عيار 14 بيع 1,073 شراء 1,107 جنيهات.

- سعر عيار 12 بيع 920 شراء 949 جنيها.

- سعر الأونصة للبيع 57,224 شراء 59,001 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب البيع بـ12,880 شراء 13,280 جنيها.

- سعر الكيلو الذهب البيع بـ 1,840,000 شراء 1,897,143 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

أسعار الذهب عيار 24 اليوم 1,421 جنيها ما يقابل 57.77 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,303 جنيهات ما يقابل 52.96 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم 1,244 جنيها ما يقابل 50.55 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,066 جنيها ما يقابل 43.33 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 829.11 جنيه ما يقابل 33.70 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 710.67 جنيه ما يقابل 28.89 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.00 جنيه ما يقابل 21.67 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب اليوم 44,203 جنيه ما يقابل 1,797 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب اليوم 9,950 جنيه ما يقابل 404.43 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب اليوم 1,421,332 جنيها ما يقابل 57,775 دولار أمريكي.