الذهب العالمي يرتفع مجددا ترقبا لصدور بيانات التضخم الأمريكي

ارتفع سعر الذهب فوق 1790 دولارًا للأوقية اليوم الجمعة، مستفيدًا بشكل رئيسي من ضعف الدولار، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

قد تلقي بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم وبيانات أسعار المستهلك المقرر إصدارها الأسبوع المقبل الضوء على حالة التضخم وتؤثر على التوقعات طويلة المدى للسياسة النقدية.

زيادة معتدلة لأسعار الفائدة

من المتوقع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضخمة في الاجتماعات الأربعة الماضية، وسيراقب المتداولون أي إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي يستعد للتوقف أو الاستمرار في تشديد سياسته النقدية.

علاقة الذهب بأسعار الفائدة

يعد الذهب حساسا للغاية لتوقعات أسعار الفائدة، حيث تؤدي الفائدة المرتفعة إلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا وتقلل من جاذبيتها، بينما يؤثر الاتجاه العكسي إلى إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.

وفي وقت سابق قال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في «سي.إم.سي ماركتس» لوكالة «رويترز» إنه «مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المرجح أن يكون اتجاه الأسعار مرهونا بكيفية رؤية البنك المركزي الأمريكي لمسار النزول من المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في المستقبل».

اجتماع الفيدرالي المرتقب

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر اجتماعاته في 2022 يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وتشير توقعات أغلب الاقتصاديين إلى اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه، لكن هذا الأمر غير مؤكد بعد ظهور البيانات الأخيرة.