دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها وتدعو لهما بالرحمة: «وحشتوني أوي»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، كعادتها كل يوم الجمعة، على الدعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بنشر صورة تجمعهما، عبر حسابها على «إنستجرام»، والدعاء لهما.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: «وحشتوني أوي، ربنا يرحمكم ويسعدكم يا حبايبي».

وانهالت تعليقات الجمهور بالدعاء للثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بالرحمة والمغفرة.

مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

ويعرض لدنيا سمير غانم حاليا مسرحية أنستونا، بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

وحقق العرض المسرحي نجاحا كبيرا وإشادات جمهور ومحبي دنيا سمير غانم، بعد عرضه في مصر، ومن المقرر عرضه في عدد من الدول العربية.