البرهان: تطوير التعاون الزراعي السوداني الصيني لتحقيق الأمن الغذائي العربي

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه يتطلع لأن تكون القمة العربية الصينية، خطوة متقدمة ومهمة لتعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية بين الجانبين العربي والصيني، عبر تفعيل كل آليات التعاون في شتى المجالات.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن العلاقات السودانية الصينية علاقات تاريخية قديمة إذ تمثل الصين أكبر شريك للسودان في مختلف المجالات الاقتصادية، وتمثل تجربة ملتقى التعاون الزراعي السوداني الصيني نموذجا ندعو إلى تطويره ليسهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي عربيا ودوليا، لأنه يفتح آفاقا واسعة للتنسيق في مجالات التنمية والاستثمار الزراعي كما يتطلع السودان لمزيد من التعاون العربي الصيني عبر الشراكات المنتجة في وقت أحوج ما يكون فيه العالم للتعاون لتجاوز أزمة الغذاء والطاقة التي تجتاح العالم اليوم.

وتابع: «تنعقد هذه القمة تتويجا لفعاليات الدور الثالثة لمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، التي نأمل أن ينتظم انعقادها بصورة دولية متسقة مع مبادرة التنمية العاليمة التي طرحها رئيس جمهورية الصين في الأمم المتحدة في سبتمبر 2021 الداعية للتوافق العالمي والتكامل الاستراتيجي لتحقيق المنافع المتبادلة».

وأضاف أن استراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجا عمليا يجسد معاني التعاون الترابط والتنمية على امتداد العالم، فالسودان إذ يدعم هذا التوجه يثمن كذلك المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددا من دولنا العربية، فضلا عن المشروع التنموي القاري الكبير، المتمثل في خط السكة الحديد الذي جرى اعتماد فكرته في السنغال، ليمتد من بورتسودان السودانية حتى داكار في السنغال غربا، ومثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة تنموية غير مسبوقة، خاصة إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققا معا التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم».