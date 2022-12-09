رئيس فلسطين: نشكر الصين على مواقفها الداعمة والثابتة لحقوق شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دولة فلسطين تؤمن بعدالة الموقف الصيني وستواصل دعمها للسياسة الصينية الواحدة، موجهًا الشكر للرئيس الصيني على مواقفه الداعمة والثابتة لحقوق الشعب الفلسطيني ولما يقدمه من برامج تعاون ودعم للفلسطينيين.

وأوضح «عباس»، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة هي الأولى من نوعها، وفرصة لمد جذور التعاون على أساس التبادل الاقتصادي والاستثمارات، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التأكيد على الطرق الأربعة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ومن خلال التمسك بالاستقلالية والسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، وبناء منظومة أمنية وتعاون مستدام لتعزيز التبادل الحضاري وتكريس القيم المشتركة.

وأكد الرئيس الفلسطيني على ما أعلنه الرئيس الصيني من أهمية التعاون في المجالات الثمانية المشتركة في التنمية والأمن الغذائي والصحة والتنمية الخضراء والابتكارات وأمن الطاقة والحوار بين الحضارات وتأهيل الشباب والأمن والاستقرار والمضي قدما نحو بناء مستقبل وتعاون عربي صيني مشترك.