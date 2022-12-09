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رئيس فلسطين: نشكر الصين على مواقفها الداعمة والثابتة لحقوق شعبنا

كتب:

محمد أيمن سالم
05:03 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن دولة فلسطين تؤمن بعدالة الموقف الصيني وستواصل دعمها للسياسة الصينية الواحدة، موجهًا الشكر للرئيس الصيني على مواقفه الداعمة والثابتة لحقوق الشعب الفلسطيني ولما يقدمه من برامج تعاون ودعم للفلسطينيين.

وأوضح «عباس»، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة هي الأولى من نوعها، وفرصة لمد جذور التعاون على أساس التبادل الاقتصادي والاستثمارات، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مع التأكيد على الطرق الأربعة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ومن خلال التمسك بالاستقلالية والسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير، وبناء منظومة أمنية وتعاون مستدام لتعزيز التبادل الحضاري وتكريس القيم المشتركة.

وأكد الرئيس الفلسطيني على ما أعلنه الرئيس الصيني من أهمية التعاون في المجالات الثمانية المشتركة في التنمية والأمن الغذائي والصحة والتنمية الخضراء والابتكارات وأمن الطاقة والحوار بين الحضارات وتأهيل الشباب والأمن والاستقرار والمضي قدما نحو بناء مستقبل وتعاون عربي صيني مشترك.

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بقلم محمد أيمن سالم