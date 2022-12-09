سعر القطن اليوم.. ارتفاع جديد في «صنف جيزة 86» بنحو 250 جنيها

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن سعر القطن اليوم الجمعة، شهد استقرارًا في جميع أسعار أصناف القطن ماعدا صنف جيزة 86، عبر عدد من المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات 2022.

سعر القطن اليوم الجمعة

أوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التفاصيل الكاملة عن سعر القطن اليوم:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 سجل 6 آلاف و350 جنيها.

- سجل قنطار القطن جيزة 94 بسعر 5 آلاف، و350 جنيهاً.

- سجل سعر قنطار جيزة 97 بسعر 4 آلاف و700 جنيه.

- سجل جيزة 92 بسعر 4 آلاف و500 جنيه.

- سجل سعر جيزة 86 بسعر 4 آلاف و700 جنيه.

سعر القطن اليوم الجمعة

وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، إلى أن سعر القطن اليوم، شهد استقرارا في جميع أصناف القطن المنزرع السابق ذكرها، كما شهد صنف قنطار القطن جيزة 86 قفزة جديدة من حيث سعر القطن اليوم وحقق ارتفاع بقيمة 250 جنيها، مشيرا أن القطن المصري طويل التيلة قد حقق إنتاجية بواقع كل فدان منزرع لنحو 14 قنطار قطن، وهو ما يعد إنتاجية فائقة.

سعر القطن اليوم والتسليم

أوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن تداولات القطن عبر المزادات، جيدة، حيث جرى تسويق 55 ألف قنطار قطن طويل التيلة ليتم تحديد سعر القطن اليوم طبقاً الذي تم توريده.