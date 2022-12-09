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الرئاسة: القمة العربية الصينية ستؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال وثيقة إعلان الرياض

كتب:

محمد أبوعمرة
05:31 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
القمة العربية الصينية

القمة العربية الصينية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الصينية الأولى ستؤكد، من خلال وثيقة إعلان الرياض، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجا لعلاقات الصداقة والتعاون البناء والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.

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بقلم محمد أبوعمرة