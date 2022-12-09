الرئاسة: القمة العربية الصينية ستؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال وثيقة إعلان الرياض

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الصينية الأولى ستؤكد، من خلال وثيقة إعلان الرياض، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجا لعلاقات الصداقة والتعاون البناء والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.