تعرف على تفاصيل حفل نيكول سابا ضمن احتفالات العام الجديد

انضمت الفنانة نيكول سابا إلى قائمة المطربين المقرر أن يقيموا عددا من الحفلات الغنائية الخاصة بهم ضمن احتفالات العام الجديد لعام 2023، وبالفعل تم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بها.

وبالفعل كشفت الفنانة نيكول سابا عن البوستر الخاص بحفلها ضمن احتفالات العام الجديد، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام والتى سيتم إقامتها في دولة لبنان.

موعد حفل نيكول سابا

وكشف البوستر أن حفل الفنانة نيكول سابا سيكون يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، وذلك في مدينة بيروت وسيشاركها في الحفل الفنان حسين الديك وسيقدمان عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان سمك القرش والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 728 ألف مشاهدة وتعاونت فيها مع الشاعر عبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وإخراج جاد شويري.