نيكول سابا عن فستانها في ختام «القاهرة السينمائي»: ارتديته في عرض «التجربة الدنماركية»

قالت الفنانة نيكول سابا، إن الفستان الذي ترتديه الآن في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سبق وارتدته قبل 19 عاما في العرض الأول لفيلم «التجربة الدنماركية» في لبنان.

حضور الفنان للمهرجانات

وأضافت «نيكول»، على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها كانت تحضر في السابق مهرجانات كثيرة، مستطردة «لكن الأفضل من وجهة نظري إن الفنان يحضر لما يكون له عمل في المهرجان، لكن مع الوقت بيوحشك الناس والأفلام، فبتحضر حتى لو مش ليك أفلام».

شغف الفنان

وتابعت: «شغف الممثل هو اللي بيمشيه، والأفضل إنك تبحث عن أدوار مختلفة، لكن المعروض في أوقات كتير بيحصرك في اختيارات معينة، وعلى ميبقى فيه ورق يعجبك ويستهويكي بيطول الاختيار».