عميد «طب عين شمس» يرد على التشكيك في مجانية الخدمة الصحية: مكفولة للمواطنين

رد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، على التشكيك في مجانية الخدمة المقدمة للمرضى، قائلاًَ: «جميع حالات الطوارئ مجانية 100% والدولة كفلت العلاج لجميع المواطنين على نفقة الدولة والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وكل هذه المجالات تكفل العلاج الكامل للمرضى في المستشفيات الجامعية».

لا يوجد أي مريض يدفع أموالا في المستشفيات الجامعية

وأضاف أنه لا يوجد أي مريض يدفع أموالا في المستشفيات الجامعية إلا لو حالة ترغب في التعامل في «القطاع الاقتصادي» ووفقاً لخريطة أسعار معلنة، والمريض لا يتعامل مع طبيب ولكن مع المستشفى.

وتابع الأنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد تقدم دون وجود أبحاث علمية، والدولة تفطنت لهذا وتسير بقوة كبيرة في هذا المجال، وفي جامعة عين شمس وتم إنشاء مركز أبحاث مصري يهتم بالبحث الطبي العلمي ووحدة الجينوم والأورام ومجالات كثيرة في هذا الشأن، ودون البحث العلمي لن يكون هناك تقدم في المجال الطبي.

كلية الطب تحتوي على 10 آلاف طالب

وأكد عميد كلية الطب، أن الجامعة لديها خطة أكاديمية لتطوير القطاع الطبي، موضحاً أنه يتم التطوير في كل القطاعات من مناهج ومنظومة من أجل إخراج كوادر طبيبة متميزة قادرة على المنافسة: «نسعى أيضا لإنجاز المدينة الطبية».

ونوه بأن كلية الطب تحتوي على 10 آلاف طالب منهم 6 آلاف في مرحلة الدراسات العليا من داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لاحتضان الأطباء، من خلال نظام التعليم والتدريب في الجامعة معروف: «لدينا أطباء ونواب وأعضاء هيئة التدريس والمنتسبين ونوفر لهم كل الإمكانيات».