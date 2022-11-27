8 أعوام من الإنجاز في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الجامعية.. و«الرقمنة» تحقق التكامل

شهد قطاع المستشفيات الجامعية، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢، العديد من الإنجازات المتميزة فى مختلف القطاعات والميادين، حيث حققت أعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات خلال السنوات الثمانى الماضية دعماً لمنظومة الصحة فى مصر، حتى بلغ عدد المستشفيات الجامعية ١٢٠، فيما يبلغ عدد الأسرة ٣٦٨٢٥ سريراً، و5000 سرير للعناية المركزة.

التطوير تكلف 30 مليار جنيه في 8 سنوات

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أن أعمال التطوير التى شهدها قطاع المستشفيات الجامعية، خلال السنوات الثمانى الماضية، تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بما يسهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها. ونوه الوزير بأن إجمالى الإنفاق على المستشفيات الجامعية فى المحافظات المختلفة، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، بلغ 30 مليار جنيه.

وأكد وزير التعليم العالى أن زراعة الأعضاء شهدت تغييرات فى سياسات التبرع بالأعضاء وزرعها، والتى تُجرى فى مصر، مشيراً إلى أنه أصبح من الضرورى تعزيز الوعى المُجتمعى بأهمية التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة كممارسة جديدة غير مُطبقة للتبرع بالأعضاء وزرعها فى مصر، لافتاً إلى أهمية اعتمادها لضمان أن التبرع بالأعضاء وزرعها جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية فى مصر. ونوه بأن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً رئيسياً فى مجال زراعة الأعضاء من المُتبرعين الأحياء فى نظام الرعاية الصحية، حيث تهدف المستشفيات الجامعية إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى وجود 10 مراكز زراعة أعضاء مُرخصة بالمستشفيات الجامعية فى 6 محافظات هى: (القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - المنصورة - المنوفية - الزقازيق).

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية قامت، خلال عام 2021، بعمل 440 عملية زراعة أعضاء، وهو ما يُمثل نحو 25٪ من العدد الإجمالى من عمليات الزرع فى جميع أنحاء مصر.

وفيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية، أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعاملاً بحرفية فى جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة فى علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج، لافتاً إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية، تم ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمساهمة فى متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى.

وزير التعليم العالي: تمثل 35% من منظومة الرعاية الصحية

ووفق تقارير وزارة التعليم العالى، يبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية ٢٠ مليون مريض سنوياً، كما بلغ عدد مرضى الطوارئ ٣ ملايين مريض طوارئ سنوياً.

بدروه، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن هناك دوراً فعالاً للمستشفيات الجامعية، فهى تستقبل جمهور 27 محافظة وتمثل 35% من طاقة منظومة الرعاية الصحية بالجمهورية، كذلك كان لها دور فعال فى تنفيذ المبادرات الرئاسية: ١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، والأمراض غير السارية، وصحة المرأة، وإنهاء قوائم الانتظار، فالمستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية.