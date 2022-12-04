عميد «طب عين شمس»: نحن أعلى المستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار 

أكد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، أن الجامعة كثفت من جهودها للقضاء على قوائم الانتظار، واصفًا مبادرة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار بالـ«مهمة»، لأنها ساعدت آلاف المرضى خاصة في العمليات الكبرى مثل زراعة القلب والأعضاء والعمليات الكبرى المتقدمة.

وأضاف «الأنور»، أن مستشفيات جامعة عين شمس تعتبر من أعلى المستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن هناك أقساما بالمستشفى تعمل يوم الجمعة بهدف تقليل مدة الانتظار.

التنسيق مع مكتب استشاري إنجليزي لوضع تصور لبناء مستشفى الأورام

وأشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أن المدينة الطبية التي يُجرى حاليًا إنشاءها تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز في مستشفى الطوارىء بلغت حوالي 70% ومستشفى جراحات الأطفال بلغت 20%، ويجرى حاليًا التنسيق مع مكتب استشاري إنجليزي لوضع تصور لبناء مستشفى الأورام على أحدث مستوى.

وأوضح أن جامعة عين شمس، تمتلك مركزًا من أكبر المراكز في زراعات الأعضاء، إذ أنه يتم زراعة الكبد في مستشفى عين شمس التخصصي يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع بمتوسط شهري من 5 إلى 8 مرضى، وزراعة الكُلى أيضًا مرتين في الأسبوع بنفس معدل زراعة الكبد، ويتم زراعة النخاع: «لدينا نسب عالية في زراعة الأعضاء خاصة مع تقدم الأدوية المثبتة للمناعة».

استعدادات لإجراء أول عملية جراحية لزراعة الرئة في مصر

وأكد عميد طب عين شمس، أن هناك استعدادات تتم على قدم وساق لإجراء أول عملية جراحية لزراعة الرئة في مصر، مضيفًا: «يجري التجهيز لإجراء الزراعة وفقًا لأعلى مستوى من الدقة والتقدم وسيتم البدء فيه عند تحقق عدد من نسب الآمان للمتلقي والمتبرع من أجل نجاح العملية».

وأوضح أن العملية سيتم تنفيذها بمركز زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصص، ويجر حاليًا تجهيز المريض والمتبرعين لها، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة عين شمس تشهد طفرة كبيرة بمختلف القطاعات والعيادات من أجل تقديم راحة وخدمة جيدة للمرضى.