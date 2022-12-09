رئيس حزب الجيل: القمة العربية الصينية انفتاح نحو الشرق وكسر لاحتكار الغرب

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن القمة العربية الصينية التي انعقدت مساء اليوم، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهي تعني المزيد من الانفتاح العربي تجاه الشرق وكسر احتكار الغرب والذى يرى في الدول العربية تابع لها وليس حليفا، ويسعى دائما إلى استغلالها ونهب ثرواتها بعكس جمهورية الصين الشعبية التي تنظر الدول العربية نظرة مختلفة فهي تراهم حلفاء بل تريد منهم أن يكونوا حليفا استراتيجيا أيضا.

الاهتمام المشترك

وتابع ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن كل من الدول العربية ودولة الصين الشعبية تهتم بهذه القمة اهتماما كبيرا فقد شاركت فيها كل الدول العربية بممثلين على مستوى عال من الملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات مشدداً أن القمة بحثت ملفات عديدة ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية.

وأشار «رئيس حزب الجيل» أن هذه القمة العربية الصينية، مهمة واستثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية ،وترجع أهميتها عربياً وصينيا إلى أن الصين تعتبر أكبر مستورد لخام النفط العالمي فهي تستورد نصف احتياجاتها من النفط من دول الخليج وخصوصا السعودية، كما تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للأقطار العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري للصين مع الدول العربية 330 مليار دولار، هذا من ناحية ومن ناحية فإن الصين تحتاج إلى الدول العربية في العديد من القضايا خاصة ملف الطاقة وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة الصينية التي تربط بين الشرق والغرب بخط تجاري كبير.

حليف استراتيجي موثوق به

وأكد الشهابي أن الصين حليف استراتيجي موثوق به حيث كانت دائما منذ إعلان تأسيسها بجانب القضايا العربية ومؤيدة لقضية العرب المركزية وحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.