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الرؤساء والزعماء المشاركون في القمة العربية الصينية يلتقطون صورة تذكارية

كتب:

محمد عزالدين
06:46 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الصورة التذكارية لزعماء القمة العربية الصينية

الصورة التذكارية لزعماء القمة العربية الصينية

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، صورة تذكارية مع قادة وزعماء الدول المشاركين في القمة العربية الصينية بالرياض.

وتأتي الصورة التذكارية على هامش انعقاد فعاليات القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، حسبما نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك».

  

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