دنيا سمير غانم عن إشادة الإعلامية منى الشاذلي بـ«أنستونا»: «كلامك خلاني أدمع»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الشكر للإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها على «إنستجرام»، بعد إشادة الإعلامية بمسرحية «أنستونا».

وأعادت دنيا سمير غانم، نشر حديث الإعلامية منى الشاذلي، عن المسرحية، وعلقت: «مش عارفة أشكرك ازاي علي كلامك الجميل المعبر اللي خلاني أدمع، نورتينا، وشكرا جدا جدا».

منى الشاذلي تشيد بدنيا سمير غانم

وتحدثت الإعلامية مني الشاذلي، في برنامجها «معكم»، عن مسرحية أنستونا، قائلة: «قضيت ليلة لطيفة جدا كانت مليانة ضحك وغنا واستعراض، ليلة قضيتها في مسرحية دنيا سمير غانم أنستونا».

وتابعت: «المسرحية اللى بتقوم ببطولتها الوردة العصفورة المتمكنة الملائكية دنيا سمير غانم، أنا مش ببالغ، هي واقفة على المسرح وجنبها عتاولة وشباب من شباب المسرح تحس إنها فاكهة، تبقى قاعد تقول الله على صوتها ربنا يحميها، تحس بسمير ودلال وتحس إن طيفهم موجود على المسرح، الناس حباها وحابة العمل فيه مقومات كتيرة جدا».