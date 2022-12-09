جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تعلن شروط مسابقة الطالب المثالي

أعلنت رعاية الشباب المركزية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عن بدء التسجيل في مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2022 - 2023، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

شروط مسابقة الطالب المثالي

وأوضحت إيمان دردير، مسؤول رعاية شباب الجامعة، تفاصيل وشروط مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية التي بدأ التقديم بها الأربعاء 7 ديسمبر وينتهي 14 من الشهر نفسه في جامعة طيبة التكنولوجية، التي حرصت على أن يتم إلمام كافة الجوانب العلمية والاجتماعية في تلك الشروط ليصبح الطالب بالفعل طالبا مثاليا يحتذى به.

- أن يكون لدى الطالب أو الطالبة حصيلة ثقافية من المعلومات العامة.

- اللباقة والقدرة على التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- الالتزام بحضور المحاضرات والمشاركة في مناقشة الدروس أثناء المحاضرات.

- أن يكون له ميول علمية وتعليمية ومواهب.

وأشارت «درديري»، إلى أنه على من يرغب في التقدم إلى مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2022-2023 أن يتجه إلى مقر رعاية لتسجيل البيانات.