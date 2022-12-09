رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبير تكنولوجيا معلومات لـ«مصر تستطيع»: الرقابة العائلية على الأبناء صعبة للغاية

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:06 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فكرة الرقابة العائلية على الأبناء أو المنع صعبة للغاية، لأن الأطفال يعلِّمون بعضهم البعض، «لو راقبته رقابة شديدة بيعمل أكونت باسم تاني ومش بتقدر تتابعه».

وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «لازم نتابع شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات من خلال مشاركة ولادنا مشاركة فعالة، لما ابني يوريني حاجة على السوشيال ميديا المفروض أحفزه إني مكنتش أعرف المعلومة دي عشان يشعر إنه عمل إنجاز عشان لازم أشاركه».

وتابع: «هناك أدوات تقدر تستخدمها على شبكة البيت أو الجهاز اللي معاه وتحدد يشوف إيه، إلا أنه يتعرض لأمور أخرى خارج المنزل، وبيدخل على الواي فاي في بيت صاحبه أو من نت الموبايل فتبقى أنت مش مسيطر على الشبكة دي».

واستطرد أن الجيل الحالي من الأبناء أصبح متمكنا من الأدوات الإلكترونية أكثر من الجيل القديم، والحل في هذا الأمر يجب أن يكون نفسيا واجتماعيا أكثر من التكنولوجي.

اقرأ المزيد:

السباح أحمد أسامة لـ«مصر تستطيع»: خضعت لاختبار مدته 6 ساعات في مياه باردة قبل عبور المانش

وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش لـ«مصر تستطيع»: الطاعة والالتزام أهم صفات السباح

أول معيد كفيف بكلية الإعلام لـ«مصر تستطيع»: خضعت لـ27 جراحة.. ووالدتي سبب نجاحي

الطبيب المعالج للطفل ضحية تحدي تيك توك يوضح لـ«مصر تستطيع» تطورات حالته الصحية
بقلم محمد أسامة رمضان