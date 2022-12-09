خبير تكنولوجيا معلومات لـ«مصر تستطيع»: الرقابة العائلية على الأبناء صعبة للغاية

قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فكرة الرقابة العائلية على الأبناء أو المنع صعبة للغاية، لأن الأطفال يعلِّمون بعضهم البعض، «لو راقبته رقابة شديدة بيعمل أكونت باسم تاني ومش بتقدر تتابعه».

وأضاف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «لازم نتابع شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات من خلال مشاركة ولادنا مشاركة فعالة، لما ابني يوريني حاجة على السوشيال ميديا المفروض أحفزه إني مكنتش أعرف المعلومة دي عشان يشعر إنه عمل إنجاز عشان لازم أشاركه».

وتابع: «هناك أدوات تقدر تستخدمها على شبكة البيت أو الجهاز اللي معاه وتحدد يشوف إيه، إلا أنه يتعرض لأمور أخرى خارج المنزل، وبيدخل على الواي فاي في بيت صاحبه أو من نت الموبايل فتبقى أنت مش مسيطر على الشبكة دي».

واستطرد أن الجيل الحالي من الأبناء أصبح متمكنا من الأدوات الإلكترونية أكثر من الجيل القديم، والحل في هذا الأمر يجب أن يكون نفسيا واجتماعيا أكثر من التكنولوجي.