وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش لـ«مصر تستطيع»: الطاعة والالتزام أهم صفات السباح

قال خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، ومدرب السبَّاح أحمد أسامة، الذي عبر المانش مؤخرا، إن الشيء الأول في مواصفات السبَّاح هي الطاعة العمياء للمدرب، لأننا في بحر مفتوح ولا مجال للنقاش، «إحنا بين إيدين ربنا ولازم تسمع كلامي، والالتزام بمواعيد التدريب ولازم تعمل دا عشان تحقق هدفك».

وأضاف شلبي، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «كان لينا مع أحمد أهداف مع بعض، وكنا بنعمل دا لبلدنا عشان نرجع نحط مصر على خريطة السباحة الطويلة في العالم، ونسترجع أمجاد العظيم عبداللطيف أبو هيف اللي اسمه مكتوب في أوروبا وأمريكا وكل مكان في العالم»، مؤكدا أن «أحمد» شاب متعلم ملتزم يعرف ماذا يفعل، ويسمع ما يقال له ويطبقه، و«ربنا أكرمنا بـ14 ساعة دون توقف ومصر كلها كانت ورانا وبتشجع أحمد».

وتابع: «أحمد ابتدا الساعة 12 بالليل السباحة لعبور المانش، وممنوع يريح، وأما كان ياكل كنت بنزله الأكل بسلك بكباية وبيقلب على ضهره ويعوم بإيد واحدة، وبيشرب بإيد، ويقلب بسرعة خوفا إن التيار ياخده».

واستطرد: «أنا عبرت المانش عام 1983 بـ16 ساعة و22 دقيقة دون توقف، وكنت أول واحد في العالم يعبر المانش بيد واحدة، أنا مش بسيب ولادي ووراهم لحد ميرفعوا علم مصر، لأنه شعور لا يوصف إنك ترفع علم بلدك على أرض بلد أجنبي».