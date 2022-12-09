الطبيب المعالج للطفل ضحية تحدي تيك توك يوضح لـ«مصر تستطيع» تطورات حالته الصحية

قال الدكتور بيشوي نبيل، أخصائي العظام والطبيب المعالج للطفل أحمد خالد، ضحية تحدي «تيك توك»، إن الطفل وصل إلى الطوارئ وكان يعاني من ألم شديد في الرقبة، «كان حاسس إنه مش قادر يحرك رجليه بطريقة طبيعية، واكتشفنا أنه يعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية».

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «الكسر كان مؤثر على النخاع الشوكي، وعامله ضعف شديد في حركة القدمين، وتوقعنا أن يكون حادث مروري أو حادث كبير، لكن أهله أخبرونا أنه تحدي مع أصدقائه، وشاهدنا فيديو الحادثة، وعرفونا إن الإصابة ناتجة عن لعبة».

وتابع: «خضع لعملية جراحية وهو حاليا قيد العلاج، وسيظهر إذا كان قابل للتحسن أما لا ونتمنى أن يتماثل للشفاء، كما أن خطورة سقطته إنه بينزل بحمل جسمه كله على رقبته، والتحدي إنه يطلع في الهواء وينزل على رجليه، ودا لم يحدث، أما حد ينزل نزله زي دي على رقبته بيحمل بكل تقله على الفقرات العنقية، وممكن يؤدي لكسر أو انفجار بالفقرة كلها، أو ممكن يحصل قطع كامل في الحبل الشوكي، ما يسبب الوفاة في نفس اللحظة».

التحديات الخطيرة محظورة تمامًا من على تيك توك

وكان المتحدث باسم منصة تيك توك قال: «إن سلامة وأمن مجتمعنا هي أولويتنا القصوى، لذلك فإن التحديات الخطيرة محظورة تمامًا من على تيك توك، وإذا صادف وجودها يتم إزالتها على الفور، كما أننا نوفر دليل مركز السلامة الخاص بنا والمصمم من قبل خبراء لمساعدة المستخدمين على تقدير المخاطر المتعلقة بالتحديات على الإنترنت واتخاذ خيارات آمنة».